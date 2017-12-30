HDP Diyarbakır İl Binası'na polis baskını

HDP Diyarbakır İl Binası'na, DBP Diyarbakır İl Örgütü’nün 5. Olağanüstü Kongresi'nin ardından polis baskın yaptı. ‘Yasa dışı afişler var’ gerekçesiyle binada polis arama yaparken, HDP Diyarbakır İl Teşkilatının twitter hesabından, "Ne yaparsanız yapın bizi haklı mücadelemizden vazgeçiremeyeceksiniz." paylaşımı yapıldı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Örgütü, 5. Olağanüstü Kongresi'ni HDP Diyarbakır İl Örgütü binasında bulunan Vedat Aydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Kongrenin ardından HDP il binasına baskın düzenleyen polisler ‘Yasa dışı afişler var’ gerekçesiyle konferans salonunda arama yaptı.Pankart ve afişlerin incelenmesinin ardından konuya ilişkin tutanak tutan polis ekipleri, daha sonra binadan ayrıldı.

Kongre salonuna Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının yanı sıra “Genç başladık genç başaracağız”, “Sonuç muhteşem olacak” ve “Referansı Guantanamo olanlara cevabımız Amed Zindanı’dır” afişleri asılmıştı.