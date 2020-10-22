HDP Diyarbakır il binası ve Yenişehir İlçe binasına polis baskını: İki kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü ve Yenişehir İlçe Örgütü binalarına polislerce baskın düzenlendi. Polislerce kapılar kapatılarak arama binalarda arama yapılırken, Yenişehir ilçe eş başkanlarının da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan ancak gerekçesi öğrenilemeyen baskında, her iki binada da arama yapılıyor. Öte yandan kapısının polisler tarafından kapatıldığı belirtilen HDP il binasına milletvekilleri ve avukatların girişine izin verilmediği aktarıldı.

Arama sırasında birçok doküman, poster ve afişin ele geçirildiği belirtilirken, Yenişehir ilçe binasında yapılan arama kapsamında HDP Yenişehir İlçe Başkanının da bulunduğu iki kişi gözaltına alındı ve cep telefonlarına el konuldu.

İl binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatılmıştır

Son olarak, bir süredir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi yapan aileler ve HDP'li milletvekili Remziye Tosun arasında tartışma çıkmıştı.

Oturma eylemi yapan ailelere tepki gösteren HDP'li milletvekili Remziye Tosun’un açıklamaları sonrası inceleme başlatıldı. Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.