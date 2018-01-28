T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Denizli İl Başkanı gözaltına alındı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - HDP Denizli İl Başkanı Sıddık Eker, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı

28 Ocak 2018 20:24

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - HDP Denizli İl Başkanı Sıddık Eker, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Denizli İl Başkanı Eker\'i dün akşam evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Eker\'in evinde arama yapan ekipler, incelenmek üzere bazı dokümanlara el koydu. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Sıddık Eker\'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHAHDP DenizliBaşkanı Sıddık EkerDenizliEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleHDP DenizliBaşkanı EkerEkerSosyalSıddık Eker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24