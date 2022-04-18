HDP'den TSK'nın operasyonuna destek paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu'na : Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Pençe – Kilit operasyonuna ilişkin paylaşımına HDP Sözcüsü Ebru Günay tepki göstererek, “Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan” dedi