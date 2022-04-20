HDP’den, kamuda birden fazla kurumdan maaş almayı engellemek için kanun teklifi

HDP, kamuda çalışanların birden fazla kurumdan gelir elde etmelerinin önüne geçen kanun teklifini Meclis’e sundu.

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç, kamu görevlilerinin birden fazla kamu kurumunda çalışmasının önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Kanun teklifinin gerekçesinde, “Ekonomideki çöküş bir yandan yapısal sorunlar üzerinden işsizliği derinleştirmekte diğer yandan ise gençler başta olmak üzere istihdam edilmesi gereken yurttaşlarda oluşan liyakatin önemsizliği fikri ile büyük bir umutsuzluğa neden olmaktadır. Çünkü az sayıda yaratılan istihdamın iktidara yakın kesimlere liyakat gözetilmeden dağıtıldığı genel bir kanı olarak kabul edilmektedir” ifadelerine yer veren HDP Grup Başkanvekilleri, kanun teklifiyle bir kişinin birden fazla kamu kuruluşunda istihdam edilmesinin engellenmesini, ‘Huzur hakkı’ ve benzeri adlar altında maddi kazanç sağlanmasının önüne geçilmesini talep etti.