HDP'den iddianame tepkisi: Bahçeli ile AKP ve MHP sözcüleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üzerinde baskı oluşturdu

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, HDP’nin kapatılmasına yönelik hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından oybirliği ile reddedilmesine ilişkin “İktidar ortakları ve sözcüleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üzerinde baskı oluşturmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu işledi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı da suça sürükledi” dedi. Dede, “AYM, hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na hem de adil yargılamayı etkilemek isteyen siyasetçilere oldukça güzel bir cevap vermiş oldu” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a değerlendirmelerde bulunan HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, son ana kadar “basına sızdırılan iddianamenin gerçek olup olmadığında tereddüt ettiğini” belirterek, “Bu kadar eksiklik ve yanlışlıklarla dolu bir iddianamenin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın elinden çıkabileceğine inanmıyordum” görüşünü dile getirdi.

“Bahçeli ile AKP ve MHP sözcüleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üzerinde baskı oluşturdu”

AYM’nin kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı “HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalı” açıklamasını anımsatan Dede, Bahçeli’nin, “AYM’nin tüzel kişiliğini ve yargıçlarını aşağılayan beyanlarda bulunduğunu” söyledi. HDP’ye kapatma davası açılması konusunda “Bahçeli ile AKP ve MHP sözcülerinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üzerinde baskı oluşturduğunu” söyleyen Dede, şunları kaydetti:

“İktidar ortakları ve sözcüleri adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu işledi”

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu yönlendirmelerin etkisinde kalarak alelacele bir iddianame hazırladı ve MHP’nin kongresinden bir gün önce adeta MHP’ye hediye eder gibi AYM’ye götürdü. Sonucu da ortada. İktidar ortakları ve sözcüleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üzerinde baskı oluşturmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu işledi. Diğer taraftan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı da suça sürükledi. AYM, verdiği kararla hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na hem de adil yargılamayı etkilemek isteyen, çaba sarf eden siyasetçilere oldukça güzel bir cevap vermiş oldu.”