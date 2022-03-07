HDP’den HPV aşısının ücretsiz olması için kanun teklifi

Uca, kanun teklifinde özetle şu noktalara dikkat çekti:

“Halk sağlığı problemi”

“Dünyanın birçok ülkesinde erken yaşta (9-12 yaş aralığında) uygulanan HPV aşısının kritik bir yan etkisinin olmadığı ve uygulanması durumunda riskleri azalttığı bilinmektedir. Bazı durumlar ve bazı alerji tiplerinde uygulanması önerilmeyen aşının kamusal bir denetimle uygulanmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Aşı yapılsa dahi Smear Testine Devam Edilmesi tavsiye edilmektedir. 21 yaşından itibaren tüm kadınlara 3-5 yılda bir PAP Smear yaptırması, HPV ile PAP smear testinin birlikte kullanıldığı taramanın, yani Co-Test’in ise 30 yaşından itibaren yaptırılması önerilmektedir.

Buna karşın HPV enfeksiyonunun ve buna bağlı olarak rahim ağzı kanserinin aşı ile büyük oranda önlenebileceği bilimsel olarak ortaya konulmuştur. 2006 ile 2020 yılları arasında bu aşı 100’den fazla ülkenin ulusal aşı programına dahil edilmiştir. Rahim ağzı kanserinde aşılama en etkin yöntemse de Türkiye HPV aşısını ulusal aşılama programına almamıştır.

Türkiye’de bu aşıyı yaptırmak isteyen kişiler üç doz kullanımı gerekli olan bu aşının tek dozu için yaklaşık 1000 TL ödemek zorunda kalmaktalar.

HPV aşısı ulusal aşı programına alınmasıyla binlerce kadının hayatı kurtulabilecekken, aşıyı Sağlık Bakanlığı aşılama takvimine almayarak yaşam hakkı ve sağlık hakkı ihlallerine sebep olmaktadır.

HPV aşısının uygulanma azlığı ve önlenebilir kanserlerin erken teşhis ile önlenmemesi aynı zamanda bir halk sağlığı problemidir. Erişilebilir ve ücretsiz test, aşı, tarama çalışmaları HPV virüsünün genel bulaşıcılığını da azaltacak, rahim ağzı kanserinden kaynaklı ölümleri de büyük oranda azaltabilecektir.

Ölümcül bir kansere yol açabilen bu virüse karşı üretilen bir aşının sigorta kapsamında olmaması sağlık hakkının öncelenmediği anlamına gelmektedir. Vakit kaybetmeksizin aşının sigorta kapsamına alınması ve herkes için ulaşılabilir şekilde ücretsiz erişimin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Sağlık ve sosyal güvenlik hakları Anayasa ile koruma altına alınmış ve devlete sorumluluk yüklemiştir. HPV aşısının kanser hastalıklarını önlemesi gerekçesi bile virüse karşı geliştirilen aşının ücretsiz şekilde sağlanmasına yetecek bir neden olabilmelidir. Bu sebeplerle aşının ulusal aşılama programına alınması ve ücretsiz bir şekilde herkesin bu aşıya erişiminin sağlanması elzemdir."