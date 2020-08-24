HDP'den Giresun'daki sel felaketlerine dair Meclis araştırması talebi

HDP, iktidarın ranta dayalı kentleşme politikaları sonucu olduğunu vurguladığı Giresun'daki sel felaketlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması ve gereken önlemlerin acilen alınması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), Giresun’da 7 yurttaşın yaşamını yitirdiği sel felaketi ile birlikte Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması ve gereken önlemlerin acilen alınması amacıyla Meclis'e araştırma önergesi sundu. Partinin Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç imzasını taşıyan önergede, Karadeniz’de her yıl yaşanan sağanak yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve heyelan felaketleri nedeniyle onlarca yurttaşın yaşamını yitirdiği ifade edildi.



Felaketlerin iktidarın ranta dayalı kentleşme politikaları sonucu yalandığı vurgulanan önergenin gerekçesinde, “Son 18 yıldır yaşanan sel ve heyelan felaketleri; denizle kara arasına beton set çekilerek yapılan yolların, dere yataklarının istinat duvarları çekilerek işgal edilmesinin, duble yolların, vadileri taş ocaklarına çevirmenin, irili ufaklı tüm derelerin üzerlerine kurulan HES’lerin ve tüm bunlar için yapılan orman kıyımlarının sonucudur” denilerek, bu projelerden vazgeçilmesi istendi.

"Çevre hukuku rafa kaldırıldı"

Karadeniz’in bir çok ilinde farklı tarihlerde yaşanan sel ve heyelan felaketleri ve sonuçlarına yer verilen önergede, iktidarın Karadeniz Sahil Yolu, Yeşil Yol gibi mega projelerle Karadeniz’i ranta açtığına ve doğayı talan ettiğine yer verildi.



Önergenin devamında şu ifadeler yer aldı:

“AKP, 18 yıllık iktidarı boyunca en büyük mesailerinden birini de özellikle çevre koruma kanunlarının, Çevresel Etki Değerlendirme sürecinin şirketler lehine kolaylaştırılması, kamu denetiminin kaldırılması yönünde harcadı. İktidarın Karadeniz’i enerji ve turizm cenneti vadeden kalkınma planı çerçevesinde hayata geçirdiği Sahil yolu projesi olmak üzere tüm yıkım projelerinde ÇED yönetmenliği başta olmak üzere çevre hukuku rafa kaldırıldı. En fazla ihale alan şirketlerin başında ise Cengiz Holding, Limak, Kalyon gibi şirketler geldi. Yaşanmaya devam eden bütün bu felaketlere, can kayıplarına, doğa talanına ve mağduriyetler dizisine rağmen iktidar, bu rantçı ve ekolojik dengeyi gözetmeyen politikalarında ısrarcı olmaktan vazgeçmemektedir.”