HDP'den faiz raporu: Faize karşı olduğunu söyleyen Erdoğan, faiz lobisi önünde diz çöktü

HDP Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, HDP’nin “faiz raporu”nu açıkladı. HDP İstanbul İl Örgütünde basın toplantısı düzenleyen Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllarca yüksek faize karşı çıktığını ve “Faiz neden, enflasyon sonuç” görüşünü savunduğunu belirterek, “Bu gerekçeyle de iki Merkez Bankası başkanını görevden aldı. Faizleri düşürme talimatı verdi. Yakın zamanda da faizin yüzde 8,25’e düştüğünü, daha da düşeceğini söylemişti. Ancak geldiğimiz noktada Türkiye’de yalnızca son 3 ayda bütün faizler 2 katına çıktı” dedi.

Erdoğan’ın faiz lobilerinin önünde diz çöktüğünü kaydeden Paylan, “Faize karşı olduğunu söyleyen Erdoğan bu yıl vatandaşların alışveriş yaparken, benzin alırken ödediği 5 liralık verginin 1 lirasını faiz lobisine aktaracak” diye konuştu.

Vatandaşlar, çiftçiler, KOBİ’ler ve esnafın bankalara trilyonlarca lira borçlu olduğunu belirten Paylan, şunları söyledi:

“Şu anda bankalar tefeci faizleri ile kredi vermektedir. Bu kredi faizleri karşısında borçlu olan esnaf, çiftçi ve KOBİ’ler inim inim inlemektedir. Erdoğan’ın kurduğu ekonomik düzen insanlarımızın sofrasından parayı alıp faiz lobisine aktarmaktadır. Erdoğan şu anda IMF’siz bir IMF programı uygulamaktadır. Merkez Bankası’ndaki dolarlar tükenmiştir. Faiz lobisi Türkiye’deki dolarları alıp götürmüştür. Biliyorsunuz iflas eden esnaf tefeciye gider. Erdoğan da Londra’daki tefeciye gitmiştir ve Türkiye’nin kaynaklarını, hepimizin vergileriyle oluşan bütçeyi tefecilere teslim etmiştir. Londra’daki tefeciler yüzde 17 faizle borç vermektedir. Yalnızca faizleri yüzde 17’ye yükselttiği günden bugüne yani 2 ay içinde Türkiye’ye faizle gelenler yüzde 12 para kazanmıştır. İnanın tefecilerde böyle bir faiz yok ama Erdoğan’da var. Erdoğan tefecilere dolar bazında fahiş faizler ödemektedir. “

Tükiye, OECD ülkeleri arasında en çok faiz ödeyen ülke

Yüksek faiz için Türkiye’ye gelen sıcak para kârını, dolar bazında faizini alıp gideceğini belirten Paylan, “Türkiye daha da yoksullaşacaktır” dedi.

Türkiye’nin Avrupa’da ve OECD’de en fazla faizi veren ülke olduğuna dikkat çeken Paylan, “Türkiye’de faiz yüzde 17. İkinci sıradaki Meksika’da faiz yüzde 4,25. Üçüncü sıradaki İzlanda’da 0,25. Ardından Macaristan, Güney Kore, Şili 0,25 diye gidiyor. Avrupa’da pek çok ülke sıfır faizle borçlanıyor. Bu da yetmiyor, şu anda Japonya, Danimarka, İsviçre ve Almanya eksi faizle borçlanıyor. Acaba Almanya hala bizi kıskanıyor mu? Türkiye yüzde 17 faizle borçlanıyor, Almanya borçlanıyor üstüne faiz alıyor. Almanya 100 lira borçlanıyor, 5 yıl sonra 95 lira ödüyor. Biz 100 lira borçlanıyoruz 117 lira ödüyoruz” değerlendirmesi yaptı.