HDP'den "Aylık 3 bin TL kira desteği verilsin" teklifi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu, Serpil Kemalbay ve Necdet İpekyüz, artan konut fiyatlarıyla ilgili Meclis'e kanun teklifi verdi. Tüm kiracılara aylık 3 bin lira kira desteği teklif edildi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ile Batman Milletvekili Necdet İpekyüz’ün imzasıyla Meclis Başkanlığına "Mülk Sahibi Olmayan Tüm Kiracılara Aylık 3 Bin TL Kira Desteği Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi” verildi.

Teklifle ilgili açıklamada iktidarın yanlış ekonomi politikaları sonucunda kiraların son dönemde misliyle arttığı ifade edildi, “Kiracı milyonlarca yurttaşımız, kiralarını ödemekte zorlanmakta ve mal sahipleri ile ciddi sorunlar yaşamaktadır. Kiralar, kiralık ev arayan yurttaşlarımızın gelirinin üzerindedir. Mevcut koşullarda, mülk sahibi olmayan; kirasını ödemekte zorlanan ve kiralık ev arayan milyonlarca yurttaşımıza ‘kira desteği’ verilmesi şarttır” denildi.

Hanelerin mutfak masrafının dahi asgari ücretin üzerinde seyrettiği bir dönemde fahiş kiraları dar gelirli yurttaşlar için ödenemez hale geldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Hane halkı harcamalarında en fazla payın ayrıldığı kira giderleri, milyonlarca dar gelirlinin adeta belini bükmektedir. Konut fiyatları, dar gelirli yurttaşlarımızın ulaşabileceği seviyeyi kat be kat aştığı için kiralık ev talebi artmaktadır. Bu durum kiraların daha da yükselmesine neden olmaktadır. Enflasyonun kontrolden çıkması nedeniyle kısa vadede bu kısır döngünün kırılma olasılığı yoktur. Barınma hakkı, en temel haklardan biridir. Bu koşullarda, kirada oturan yurttaşlarımıza sosyal devlet ilkesi gereğince kira desteği sunulması gerekmektedir. Halkların Demokratik Partisi olarak; mülk sahibi olmayan tüm kiracılara aylık 3 bin TL ‘kira desteği’ verilmesini öneriyoruz.”