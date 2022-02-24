HDP'den AKP'ye çağrı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden doğan tüm yetki ve sorumluluklar hiçbir biçimde esnetmeden yerine getirilmeli

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesini değerlendirerek, "AKP Hükümetini ise Montrö Boğazlar Sözleşmesinden doğan tüm yetki ve sorumluluklarını hiçbir biçimde esnetmeden yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada iki ülke arasında 2014 yılından bu yana yaşanan gerilimin bugün yaşanan gelişmelerle birlikte "büyük bir savaş ve felaketin kapısını araladığı" açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek başlattığı askeri müdahaleyi kesin bir şekilde reddediyoruz" denildi.

"Ukrayna'da yaşananlar NATO ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesinin son halkasıdır"

"Ukrayna’da olanlar sadece iki komşu ülke arasında yaşanan bir gerilim değil aynı zamanda NATO ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesinin son halkasıdır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ederek başlattığı askeri müdahaleyi kesin bir şekilde reddediyoruz. Rusya Hükümetini, Minsk Anlaşmasına sadık kalarak askeri operasyonları durdurmaya ve müzakere kanallarını yeniden açmaya çağırıyoruz.

Ukrayna Hükümetini, iki blok arasında gerilimi artıracak tutumdan vazgeçmeye çağırıyor, Rusya ile diyalog kurma girişimlerini destekliyoruz.

AKP Hükümetini ise Montrö Boğazlar Sözleşmesinden doğan tüm yetki ve sorumluluklarını hiçbir biçimde esnetmeden yerine getirmeye çağırıyoruz. Sivillerin korunması ve insani trajedilerin önlenmesi için başta Birleşmiş Milletler ve AGİT olmak üzere uluslararası kurumları inisiyatif almaya çağırıyoruz."