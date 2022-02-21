HDP'den AK Partili Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabına tepki: Halktan özür dilemeli

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun Türkiye'deki hayat pahalılığından bahsederken Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini örnek göstererek, yüzde 6-7 oranındaki enflasyonla 150 Euro'ya yapılan bir market alışverişinin, şimdi 750 Euro çıktığını söylemesine tepki gösteren HDP'li Saruhan Oluç, "Biz iktidar mensuplarına, yürütmenin tamamına sık sık şunu söylüyoruz muhalefet olarak da HDP olarak da. Diyoruz ki; halkla alay ediyorsunuz halkı kandırmaya çalışıyorsunuz halkı aptal yerine koyuyorsunuz. Bütün bu söylediklerimizin dün itibariyle cisimleştiği isim Sayın Akbaşoğlu. Bütün bu söylediklerimizin gerçek olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Oluç, "Akbaşoğlu çıkıp halktan sizleri kandırmaya çalıştım, bir cümlenin içinde dört yanlış ve yalan veri kullandım, bundan dolayı özür dilerim demelidir" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Oluç şöyle devam etti:

"Veriler de yanlış"

"Akbaşoğlu Fransa’da 150 Euro’ya yapılan alışveriş yüzde 7’lere varan enflasyon sebebiyle artık 750 Euro, yüzde 7 yani 7 kat dedi. Buradaki yanlışlara bakın. 150 Euro’nun 7 katı 750 değil matematik bilmiyor. İkincisi yüzde 7 artış demek 7 kat artış demek değil yine matematik bilmiyor, onu da bir kenara bırakalım, üçüncüsü Fransa’daki enflasyon gerçek bilgisine sahip misiniz bilgi veriyorsunuz. Bakın Fransa’da TÜİK’in muadili olan Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü demiş ki; Ocak ayında enflasyon yüzde 0,1 artarak yüzde 2,9’a yükseldi demiş. O verisi de yanlış Fransa’daki enflasyon ile ilgili. Gıda yüzde 1,5, mamül ürünlerde yüzde 1,2. Bütün verileri yanlış. Euro bölgesindeki enflasyona baktık yüzde 5,1 yıllık artış. O da yanlış. Almanlar 2015’te 100 Euro’ya aldıkları gıdayı 2022 ocak ayında 117 Euro’ya alabiliyormuş. Almanya için de geçerli değil. O veriler de yanlış."

"Bu ülkenin kaderine bu matematik bilmeyen zihniyetler karar veriyor"

Oluç, yanlış veriler verilmesinin sebebinin halkı aldatmak olduğunu kaydederek "Cumhurbaşkanı danışmanı sıfatıyla konuşan biri vardı Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum demişti. Ocak ayında çıkan enflasyonunu ne olduğunu herkes gördü. Vahim olan ne biliyor musunuz? Bu ülkenin kaderine, bu ülkede yaşayan insanların işçinin, emekçinin, çiftçinin, gencin, kadının, esnafın kaderine dair işte bu matematik bilmeyen zihniyetler karar veriyor. Vahim olan budur" dedi.

Oluç konuşmasında bir araştırmanın sonuçlarından da bahsetti. Araştırmaya göre 18-25 yaş kuşağı arasında yapılan araştırmada gençlerin yüzde 77'sinin politikacılara "hiç güvenmiyorum" ve "güvenmiyorum" dediğini aktaran Oluç, şu ifadelerle devam etti:

"Gençlerin yüzde 76’sı siyasi partilere hiç güvenmiyorum ve güvenmiyorum demiş"

"Kimin sayesinde Akbaşoğlu ve arkadaşlarının sayesinde. Gençlerin yine o araştırmada yüzde 76’sı siyasi partilere hiç güvenmiyorum ve güvenmiyorum demiş. Kimin sayesinde iktidar Akbaşoğlu ve arkadaşları sayesinde. Yüzde 63’ü ülke kötü yönetiliyor memnun değilim demiş, kimin sayesinde bu iktidarın ve Akbaşoğlu’nun arkadaşlarının sayesinde. Yüzde 73’ü Türkiye’den gitmek istiyorum demiş. Kimin sayesinde Akbaşoğlu ve arkadaşlarının sayesinde. Yani gençler bu zihniyeti bu iktidar anlayışına baktıkları zaman geleceği dair umutlarını kaybediyorlar. Bu iktidar bu hale getirmiş vaziyette. Başta söylediğimi tekrar edeyim; Akbaşoğlu çıkıp halktan sizleri kandırmaya çalıştım, bir cümlenin içinde dört yanlış ve yalan veri kullandım, bundan dolayı özür dilerim demelidir. Ama biraz önce basın toplantısı yaptı bu konuda bir şey var mı yok. Gerçekten vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu hep birlikte görüyoruz."

Ne olmuştu?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu dün HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" yayınında "Dolayısıyla bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet Fransa'da, Almanya'da 750-800 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında, 1'lerin altındayken enflasyon; 6-7 kat artmış bir enflasyon" ifadelerini kullanmıştı.

Kübra Par'ın "Yüzde 6-7 artıyorsa o kadar fark olmaz, 150 Euro'dan 750 Euro'ya çıkmaz" sözleri üzerine Akbaşoğlu ifadesinde ısrar ederek "Yüzde 5'le, 6 ile çarptığınızda zaten o rakamı alırsınız" demişti