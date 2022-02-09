HDP'den "250 kilovat elektrik ücretsiz olsun" teklifi

HDP, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması, tüm hane ve işyerlerine aylık 250 kilovat elektriğin ücretsiz sağlanması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

HDP Ekonomi Komisyonu tarafından hazırlanan ‘Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Kamulaştırılması Hakkındaki Kanun Teklifi’ TBMM Başkanlığı’na bugün sunuldu. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun imzasını taşıyan teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“Elektrik faturaları, AKP-yandaş şirketler iş birliği ile yurttaşlarımız için gittikçe büyüyen bir krize dönüştü. Son zamlarla birlikte gelen fahiş elektrik faturaları, bütün toplumsal kesimleri isyan noktasına getirdi. Elektrik zamları ülke genelinde yapılan eylemlerle protesto edilmektedir. Kışın en sert yaşandığı bugünlerde, Isparta başta olmak üzere yaşanan elektrik kesintileri yurttaşlarımızı bezdirdi. Bu kesintilerin en büyük nedeni, dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımları yapmamasıdır.”

Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 80'inin, dağıtımının ise yüzde 100'ünün özel sektörün elinde olduğu belirtilen gerekçede, “Enerji şirketleri, evde, işyerinde ve tarlada yurttaşlarımızın üzerine büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu sebeple; toplumsal faydayı göz önüne alarak elektrik piyasasındaki soygun düzenine son verilmesi gerekmektedir. Gerek bireysel gerekse de toplumsal olarak yaşamımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir ürün olan elektrik, kamusal hizmeti zorunlu kılmaktadır. Elektrik politikası, katılımcı kamuculuğu, kamusal çıkarların korunmasını, yurttaşların ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz, sürekli ve güvenilir elektriğe erişebilmesini hedeflemelidir” denildi.

Teklif ile elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması, tüm hane ve tüm işyerlerine aylık 250 kilovat elektriğin ücretsiz olarak sağlanması önerildi. (ANKA)