HDP, Demirtaş'ta görüş birliğine vardı; isterse aday olacak

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli 24 Haziran seçim kampanyası ve ittifak tartışmaları ile gelişen sürece ilişkin de tutum belirlemeye çalışıyor. Pazar günü Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplayan HDP ilk olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş isminde görüş birliğine vardı. Edirne Cezaevi’nde bulunan ve 30 Nisan’da karar duruşmasına çıkacak olan Demirtaş’ın ceza alması durumunda dahi seçimlere katılmasında engel olmadığı hukuk komisyonu tarafından parti yönetimine iletildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Demirtaş hapis cezası alması ve bu cezanın kesinleşmesi durumunda seçimlere katılabiliyor ancak kazanması durumunda mazbatasını alamıyor. 2011 yılında gerçekleştirilen seçimlerde o dönemde cezaevinde olan Hatip Dicle de bağımsız milletvekili adayı olmuş ancak kazanmasına rağmen mazbatasını alamamıştı.



Demirtaş’ın kazanma ihtimalinden çok seçimlerde aday olmasının önemli olduğunu düşünen parti yönetimi, Demirtaş’tan olumsuz bir yanıt gelmezse adaylık açıklamasını yapacak.

DBP planı rafa kaldırıldı

Hukuk Komisyonu’ndan ceza alsa bile Demirtaş’ın adaylığı konusunda herhangi bir yasal engel olmayacağının bildirilmesi üzerine HDP’nin ‘B planı’ da rafa kaldırıldı. HDP’den 20 milletvekilinin istifa ederek Demokratik Bölgeler Partisi Grubu kurmasını içeren bu plan, Demirtaş’ı adaylığının engellenmesi durumunda adaysız kalmamaya ilişkin bir önlem olarak düşünüldü. HDP’li 20 milletvekilinin istifasını ve DBP’ye katılmalarına ilişkin dilekçeler de hazırlandı. Ancak Demirtaş’ın aday olabileceğinin bildirilmesi üzerine istifalar işleme konulmadı.

En az 320 vekil

MYK toplantısının ardından önceki gün de parti bileşenleriyle seçimlerde izlenecek stratejiye ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Tartışmalar sonunda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin yer alacağı ‘barajı sıfırlama’ ittifakına yeşil ışık yakıldı. Hazırlanan bir simülasyona göre en az 320 milletvekilliğini kazanacağı görülen ittifakta, muhalefetin parlamentoda daha fazla sandalye sayısına sahip olmasını sağlayacağı için yer almak gerektiği görüşü ağırlık kazandı.

Son karar PM’nin

Bugün gerçekleştirilecek toplantıda parti üst yönetiminin Parti Meclisi’nden, ittifak ve Demirtaş’ın adaylığı konusunda yetki alacağı bildirildi.