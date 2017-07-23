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HDP, Demirtaş'ın yeni şiirini paylaştı

Demirtaş'ın şiiri 'Şengal'in Yiğit Çocuklarına' başlığını taşıyor

23 Temmuz 2017 23:25

HDP Genel Merkezi, Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde yazdığı yeni şiiri paylaştı. Demirtaş'ın şiiri ‘Şengal’in Yiğit Çocuklarına’ başlığını taşıyor.

Demirtaş’ın yeni şiiri HDP Genel Merkezi’nin resmi internet sitesinden Kürtçe ve Türkçe olarak paylaşıldı.

Demirtaş’ın şiiri şöyle:

Şengal’in Yiğit Çocuklarına

Akıp giden zamanın bıraktığı tortuda
Kök salmış büyüyen, inatçı asmalar da var
Kadim geçmişin hüzün dolu masalında
Bizden de bir parça, kana doymuş bir yer var

Her rüzgâr sevda kokusu taşımaz ki bağrında
Gonca gül dallarını savuranı, kıranı da var
Bırak efsaneler anlatsın imkânsız aşkları
Yollar uzun olsa da her hasretin bir sonu var

Lâl’ın tadında arama büyüyü, rengindedir
Daha değmeden dudağa, mest edeni de var.
Ninova’nın öksüz çocukları gibiyiz hepimiz
Peşimizde fermanlar, düşümüzde dağlar var.

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