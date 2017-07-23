HDP, Demirtaş'ın yeni şiirini paylaştı

HDP Genel Merkezi, Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde yazdığı yeni şiiri paylaştı. Demirtaş'ın şiiri ‘Şengal’in Yiğit Çocuklarına’ başlığını taşıyor.

Demirtaş’ın yeni şiiri HDP Genel Merkezi’nin resmi internet sitesinden Kürtçe ve Türkçe olarak paylaşıldı.

Demirtaş’ın şiiri şöyle:

Şengal’in Yiğit Çocuklarına

Akıp giden zamanın bıraktığı tortuda

Kök salmış büyüyen, inatçı asmalar da var

Kadim geçmişin hüzün dolu masalında

Bizden de bir parça, kana doymuş bir yer var

Her rüzgâr sevda kokusu taşımaz ki bağrında

Gonca gül dallarını savuranı, kıranı da var

Bırak efsaneler anlatsın imkânsız aşkları

Yollar uzun olsa da her hasretin bir sonu var

Lâl’ın tadında arama büyüyü, rengindedir

Daha değmeden dudağa, mest edeni de var.

Ninova’nın öksüz çocukları gibiyiz hepimiz

Peşimizde fermanlar, düşümüzde dağlar var.