HDP, Demirtaş'ın "Sen başkan olamayacaksın" sözleri ile "Hayır" kampanyasını başlattı

HDP, İzmir, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen kampanya toplantılarıyla referandum için "Hayır" startını başlattı. İzmir'deki toplantı, 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran sürecindeki "Sen başkan olamayacaksın" sözlerinin yer aldığı konuşmanın video gösterimi ile başladı. Tutuklu eş başkan Figen Yüksekdağ'ın da konuşmasının yer aldığı bir video yine toplantıda gösterildi.

İstanbul’da HDP Sözcüsü Osman Baydemir ve Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, İzmir’de Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır’da DTK Eşbaşkanı Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş söz aldı.

İzmir'deki toplantıda konuşma yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Bu referandumda 'Hayır' oyu çıkmıştır. Halklar bunun kutlamasına başladı ama zalimlerin haberi yok" dedi. Önder, konuşmasında, "Bizi cesaretlendiren Sayın Öcalan'a da selam gönderiyoruz" ifadesini kullandı.

Diha'nın haberine göre, Diyarbakır’daki toplantı, merkez Kayapınar ilçesindeki Kaplan City Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Toplantının yapıldığı salona, “Cizîr ji bîr nabe-Cizre unutulmaz”, “Hayır, barışı kazanalım”, “Hayır, hukuksuzluğu durduralım”, “Ma bibime yew tena nêbeno”, “Berxwedan jiyane bi tenê nabe”, “Hayır, zulmü durduralım”, “Kadın cinayetlerini durduralım” ve “Hayır özgürlüktür” dövizleri asıldı. Ayrıca salonda bulunan bütün sandalyelere 6 dilde “Hayır” yazılı lolipoplar ve “Hayır”ın gerekçelerinin sıralandığı seçim broşürleri bırakıldı.

6 dilde referandum sloganı

Salon girişine referandumun Kürtçe sloganı olan “Tenê NA be” yazılı dev stant konuldu. HDP’nin Türkçe sloganı ise “HAYIR Hepimiz kazanalım” olarak belirlendi. Kürtçe “Tenê NA be” olan slogan, her bölgenin ruhuna göre Türkçe, Kürtçenin Kirmancî ve Kirmanckî (Zazakî) lehçesi, Ermenice, Süryanice ve Arapça olmak üzere 6 dilde açıklandı.

Kürtçe seçim müziği

HDP’nin referandum çalışmaları için birçok sanatçı tarafından şarkı hazırlanırken, tamamlanan seçim şarkılarından söz ve müziği Seyda Perinçek’e ait olan ve Sara ile seslendirdiği “NA” şarkısı da 16 Nisan’a kadar her yerde çalınacak.

HDP'nin "Hayır" bildirgesi şöyle:

Tek kişilik devlet mi olur?

Cumhurbaşkanı istediğini atayacak, istediğini kovacak. Sayısız yardımcılar, bakanlar, valiler, üst düzey yöneticiler, rektörler… Hepsi tek kişiye bağlanacak



Bağımlı mahkeme mi olur?

Cumhurbaşkanı ve partisi, bütün hakimleri, savcıları seçecek. Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı kalmayacak.



Bütün toplumu bir parti başkanı mı temsil eder?

Hem parti genel başkanı, hem cumhurbaşkanı, hem başkomutan... Bütün kararlar partili olacak. Tek parti devleti kurulacak.



Ülke fermanlarla mı yönetilir?

Cumhurbaşkanı kararnamelerle, talimatlarla ülkeyi yönetecek. İstediğinde savaş, istediğinde olağanüstü hal ilan edecek. Seçilmişleri görevden alıp, halkın iradesini kayyımlarla gasp edecek.



Güdümlü Meclis mi olur?

Cumhurbaşkanı, partisinin milletvekillerini genel başkan olarak seçecek. Meclis’in çoğunluğu onun sözünden çıkamayacak.



Ülkenin tapusu tek kişiye mi verilir?

Bütçeyi tek kişi hazırlayacak. Hazine’yi tek kişi yönetecek. İstediği yere, istediği parayı harcayacak.



Hesap vermeyen yönetici mi olur?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanları, kolay kolay asla yargılanamayacak. Yargılansalar bile kendi atadıkları hakimler tarafından yargılanacaklar. Ömür boyu dokunulmazlıkları olacak.



Bu şekilde anayasa mı hazırlanır?

Olağanüstü hal şartlarında, seçilmişler cezaevindeyken, gizli pazarlıklarla bir teklif hazırlanıyor, topluma dayatılıyor. Geleceğimiz ipotek altına alınıyor.



Bu anayasa teklifinde kadınlarla ilgili tek bir kelime var mı?

Yok. Hayır böyle olmaz diyoruz.

Hepimizin anayasası nasıl olmalı?

• Halkın egemenliğini, demokrasiyi esas almalı

• Herkes için adaletli, hakkaniyetli olmalı

• Kimseye sınırsız yetki vermemeli

• Yetkilerin kötüye kullanımını önlemeli

• Kadın özgürlükçü ve eşitlikçi olmalı

• İnsan ve doğa haklarına dayanmalı

• Özgürlüğü, eşitliği ve emeği korumalı

• Etnik, dini, kültürel zenginliği, çoğulculuğu tanımalı

• En geniş mutabakatla hazırlanmalı

• En güzel anayasayı beraber yapalım.