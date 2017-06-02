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HDP: Demirtaş'ın dosyası Diyarbakır'dan Ankara'ya 1 ayda ulaştı

"Neyle gönderdiniz bu dosyayı?"

02 Haziran 2017 02:12

HDP'den yapılan açıklamada Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına karar verilen dosyanın, Diyarbakır'dan Ankara'ya 1 ayda geldiği aktarıldı. Açıklama, "Neyle gönderdiniz bu dosyayı?" denildi.

HDP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Selahattin Demirtaş’ın tutuklandığı davanın ilk duruşması 28 Nisan’da, Diyarbakır’da yapılacaktı. Duruşmadan önce Yargıtay 5’inci Dairesi, davanın Ankara’ya taşımasına karar verdi.

Dosyanın 1 ay sonra Ankara’ya ulaştığı belirtilen HDP açıklamasında, “Neyle gönderdiniz bu dosyayı?” ifadesi kullanıldı. 

 

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