HDP: Demirtaş'a yönelik yaşanacak en küçük bir olumsuzluğun müsebbibi Süleyman Soylu'dur

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Adıyaman’daki operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz’ın ağabeyi Zülküf Yılmaz’ın kardeşinin cenaze töreninde Selahattin Demirtaş'a yönelik "Ciğerini sökmezsem Diyarbakır çocuğu değilim" sözlerine tepki göstermeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirdi. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Selahattin Demirtaş’a yönelik yaşanacak en küçük bir olumsuzluğun müsebbibi Süleyman Soylu’dur” denildi.

"Ağabeyimin intikamını Demirtaş'tan alacağım"

Dün Adıyaman'da yaşanan çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz için memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Kürşat Yılmaz’ın ağabeyi Zülküf Yılmaz, cenazede yaptığı konuşmada, “Abimin kanı bu bayrağın üstünde, intikamını alacaklar. İntikamını almazlarsa onun intikamını ben alacağım. Selahattin Demirtaş, sen de Diyarbakırlısın, ben de Diyarbakırlıyım. Eğer ben senin ciğerini sökmezsem Diyarbakır çocuğu değilim. Abimin intikamını senden alacağım” dedi.

"İçişleri Bakanı Soylu tek kelime etmedi"

Yazılı açıklama yapan HDP Merkez Yürütme Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eleştirdi. “İçişleri Bakanı, Türkiye’nin önemli siyasi aktörlerinden biri ölümle tehdit edilirken tek kelime etmemiş” denilen açıklamada, Selahattin Demirtaş’a yönelik bir olumsuzluktan Soylu’nun da sorumlu tutulacağı ifade edildi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Adıyaman’da güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybedenlerden biri olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz’ın cenazesi bugün defnedilmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Yılmaz’ın cenaze töreni sonrasında sarf edilen sözler bu açıklamayı yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Hayatını kaybeden Kürşat Yılmaz’ın ağabeyi Zülküf Yılmaz, önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ı kameraların önünde açıkça ölümle tehdit etmiştir.

Daha vahim olanı, Sayın Demirtaş’a yönelik tehdit içerikli sözlerin İçişleri Bakanı’nın yanında sarf edilmiş olmasıdır. İçişleri Bakanı, Türkiye’nin önemli siyasi aktörlerinden biri ölümle tehdit edilirken tek kelime etmemiş, bu sözleri onaylayan bir tavır içine girmiştir.

Bakan Soylu’nun bu tavrı bizleri şaşırtmamıştır. Çünkü halkları birbirine düşmanlaştıran bu ortamın yaratıcısı bizzat Süleyman Soylu ve onun anlayışıdır. Daha önce Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’ı telefonda tehdit etmiş olan İçişleri Bakanı Soylu’nun bu suskunluğu asla kabul edilemez.

Selahattin Demirtaş, 21 aydır hukuksuz ve haksız yere cezaevinde rehin tutulan ve bu ülkenin barışa kavuşması için her türlü fedakarlığı yapan onurlu bir siyasetçidir. Halkların eşit ve demokratik koşullarda, barış ve huzur içinde birlikte yaşaması için mücadele eden bir kişidir.

Sayın Selahattin Demirtaş’a yönelik yaşanacak en küçük bir olumsuzluğun müsebbibi Süleyman Soylu’dur. Kendisi ve bu sözleri sarf etmiş kişi hakkında her türlü hukuki işlemi yapacağımızı ve fiilen de yaşanacak her tür olumsuzluktan bu kişileri mesul tutacağımızı kamuoyuna bildiririz.”