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HDP, Demirtaş ve Yüksekdağ için AİHM'e başvurdu

Başvuruda referandum sürecinde eş genel başkanların tutukluluk haline son verilmesi gerektiği belirtildi

20 Şubat 2017 22:18

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuksuz yargılanabilmeleri  için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapıldı. 

Talep AİHM'e, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Grup  Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve milletvekilleri Osman Baydemir, Mithat  Sancar ve Ertuğrul Kürkçü tarafından iletildi.
 
Talepte, referandum sürecinde eş genel başkanların tutukluluk haline  son verilmesi gerektiği belirtilerek, AİHM iç tüzüğünün 41’inci maddesi uyarınca  Demirtaş ve Yüksekdağ için yapılan başvuruların AİHM tarafından öncelikli olarak  ele alınıp, ivedilikle  incelenmesi istendi.
 
AİHM iç tüzüğünün 41’inci maddesi, karara bağlanacak davaların  sırasının tespiti konusunda başvuruya bakan daireye belirli ölçütler temelinde  takdir yetkisi veriyor.
 
HDP başvurusunda, hastalık nedeniyle tedavisi sürdüğü belirtilen ve  hakkında yakalama emri çıkarılan Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken için de  kararın durdurulması amacıyla "ihtiyati tedbir" istendi.
 
Milletvekili dokunulmazlıkları Mayıs 2016’da kaldırılan Demirtaş ve  Yüksekdağ, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", “silahlı terör örgütüne üye  olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına  alınıp daha sonra tutuklanmışlardı.
 
AİHM’in HDP başvurusuyla ilgili kararını ne zaman vereceği ise henüz  belli değil.
 

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