HDP: Demirtaş ve Önder'in cezalarının onanması yargının ne kadar bağımsız olduğunu bir kez daha gösterdi

AİHM tarafından tutukluluğu hukuksuz bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP'li Sırrı Süreyya Önder hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında verilen hapis cezaları onandı.

2 yılı aşkın süredir cezavinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümlü hale gelirken, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, mahkemenin kararına tepki gösterdi. Bilgen, sosyal medya hesabı Twitter'da "İdris Baluken kararından sonra Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder"in cezalarının onaylanması yargının ne kadar hızlı ve bağımsız olduğunu bir kez daha gösterdi. "İş bitirildi" mi göreceğiz!" dedi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından ise "İstinaf Mahkemesi Demirtaş ve Önder hakkında hukuksuz şekilde yürütülen davada verilen hapis cezasını onayladı. Yargı, “AİHM’in Demirtaş kararını tanımıyorum, işi bitireceğiz” diyen Erdoğan’ın talimatına uymuş, bağımlı olduğunu göstermiştir. Adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" açıklaması yapıldı.

AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizi bağlamaz, karşı adımlar atacağız” demişti.