HDP Demirtaş için hem YSK'ya hem TBMM'ye başvuracak

HDP adaylığı kesinleşen Selahattin Demirtaş’ın diğer cumhurbaşkanı adayları gibi eşit koşullarda seçim hazırlıklarını yapması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve TBMM’ye başvuru yapmaya hazırlanıyor. Başvuruda, YSK’nın seçimlerin eşit koşullarda gerçekleşmesini sağlama yükümlülüğü bulunduğuna atıf yapılarak, Demirtaş’ın cezaevi koşullarında olmaması ve kampanya döneminde diğer adaylar gibi serbest olması gerektiği ifade edilecek.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, YSK’nin kesin cumhurbaşkanı aday listesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kesin listenin yayımlanmasıyla birlikte 24 Haziran’da yarışacak adaylar arasında yer alan Demirtaş’ın da adaylığı kesinlik kazandı. Böylece Türkiye tarihinde de ilk kez cezaevinden bir kişi resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.

TBMM ’ye de dilekçe

HDP, Demirtaş’ın adaylığının kesinleşmesinin ardından hem YSK hem de TBMM’ye başvuru yapmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre HDP, seçimlerin eşit koşullarda yapılması konusunda yasal yükümlülüğü bulunan YSK’ye başvuru yaparak Demirtaş’ın diğer adaylar gibi kampanyasını yürütmesi gerektiği; bu doğrultuda serbest kalması talebiyle bir başvuru yapacak. HDP aynı zamanda TBMM Başkanlığı’na da HDP Meclis grubunun adayı Demirtaş’ın serbest kalması gerektiği yönünde bir dilekçe verecek.

HDP’nin ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim bildirgeleri bugün Ankara’da kamuoyuna duyurulacak. Edinilen bilgiye göre, hem cumhurbaşkanı seçimi bildirgesi hem de milletvekili seçim bildirgesinde ortak vaatlerin öne çıkarılacağı ve birbirini tamamlayan bir yapıda olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda seçim kampanyalarının da bir arada ortak yürütüleceği ve kampanyaların birbiriyle tutarlı olacağı kaydediliyor.

24 Haziran öncesi muhalefet partileri arasında da cumhurbaşkanı adaylarının arasındaki yarışın öne çıktığı, bu durumun parlamenter sisteminin ikinci plana atılması anlamına geleceği ve Meclis’in artık önemi kalmadığı söylemini meşrulaştırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda HDP’nin hem cumhurbaşkanı, hem de milletvekili seçim bildirgelerinde parlamenter sistemin güçlendirilmesi, geçiş dönemi vurgusunun yapılacağı belirtiliyor. Seçim bildirgelerinde tek adam sisteminden parlamenter demokrasiye geçiş konusunda yapılacak reformlara yönelik vaatlerin de bulunacağı kaydediliyor.