HDP: Danışman başvuruları reddediliyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP), yeni dönemde, partinin grup ve milletvekili danışman başvurularının "keyfi ve hukuk dışı yöntemlerle" reddedildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve Ayhan Bilgen tarafından yapılan yazılı açıklamada, "28 Şubat döneminde fişleme ve kanaat notları ile çalışma hakkı nasıl engellendiyse bugün de danışmanlık başvuruları somut gerekçe belirtme ihtiyacı bile duyulmadan geri çevrilmektedir" denildi.

"Danışmanlarla ilgili güvenlik soruşturmaları 28 Şubat’ın fişleme uygulamasının devamıdır" başlığıyla yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Grup ve milletvekili danışman başvurularının hukuk dışı ve tamamen keyfi nedenlerle reddedilmesi, partimize yönelik engelleme, baskı politikasının Meclis soruşturmasına yönelik boyutunun bir parçasıdır.

Milletvekili yargılama süreçleri, Meclis’e giriş yasakları gibi personel alımlarındaki tutum da OHAL döneminin yansımasıdır ve ayrımcıdır. 28 Şubat döneminde fişleme ve kanaat notları ile çalışma hakkı nasıl engellendiyse bugün de danışmanlık başvuruları somut gerekçe belirtme ihtiyacı bile duyulmadan geri çevrilmektedir.

HDP’nin Meclis çalışmalarını engellemeye dönük olan bu uygulama, milletvekillerimizi tutuklama, vekilliklerini düşürme uygulamasının devamı olup kabul edilemezdir. Yeni sistemde Meclis’in daha bağımsız ve saygın çalışacağını iddia edenler, devam eden yanlış uygulamaları bir an önce sonlandıracak adımı atmalıdır. "