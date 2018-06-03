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BBC Türkçe

HDP cumhurbaşkanı adayı Demirtaş: AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti

Seçim kampanyasını cezaevinden yürüten HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçmenleriyle doğrudan tek iletişim aracı olan Twitter'dan yaptığı açıklamada AKP'nin seçimi kaybedeceğinin netleştiğini söyledi.

03 Haziran 2018 17:12

HDP'nin seçim kampanyasını cezaevinden yürüten ve seçmenleriyle doğrudan tek iletişim aracı sosyal medya olan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti, beni hedefe koymalarının nedeni de budur" dedi.

Demirtaş, "16 Nisan referandumunu bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar, Şimdi, 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dâhil tüm mahkemelere baskı uyguluyorlar" mesajı paylaştı.

Demirtaş, 'HDP'nin barajı aşması durumunda Türkiye'nin nefes alacağını' söyledi ve ikinci turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacaklarını ifade etti.

Demirtaş'ın mesajları şöyle:

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003210180375535616https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003210431828131840https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003210690989965312https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003210935501193217https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003211186849112064https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1003211438926622720

Diğer yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Kıraç'taki seçim bürosu açılışından fotoğraf paylaştı. Pervin Buldan ayrıca Ağrı'ya giderken Doğubeyazıt'taki esnafla bir araya geldi.

https://twitter.com/PervinBuldan/status/1003264367150993409https://twitter.com/PervinBuldan/status/1002876686860464129
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