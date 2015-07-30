HDP: Çözüm sürecinin askıda tutulduğu her bir günün maliyeti, halklarımıza çok ağır olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Çözüm sürecinde iş çığırından çıktı" ifadeleriyle bitme noktasına gelen çözüm sürecine ilişkin olarak HDP'den yapılan açıklamada "Çözüm sürecinin askıda tutulduğu her bir günün halklarımıza maliyeti çok ağırdır" denildi.

'Maliyeti çok ağırdır'

"Yapılması gereken, çatışma politikasını bir kenara bırakıp, barışçıl çözüm yollarını yeniden devreye koymaktır. Çözüm sürecinin askıda tutulduğu her bir günün halklarımıza maliyeti çok ağırdır."

“Bir kez daha ülkeyi yönetenleri sorumluluğa çağırıyoruz. HDP, üzerine düşen olumlu rolü her zaman olduğu gibi oynamaya hazırdır. Biz çatışmaların durdurulması için çabalarımızı yoğun bir biçimde sürdürmeye devam edeceğiz. Size savaş yaptırtmayacağız. "

"Çatışmalı ortamı sonlandıracak, can kayıplarını önleyecek barışçıl politikalar hayata geçirilmeli ve çözüm üretmeyen geçici Başbakan ya bu tutumundan bir an önce vazgeçmeli ya da görevi bırakmalıdır."