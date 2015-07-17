'HDP çözüm sürecinin ancak filmini yapar' diyen Akdoğan'dan geri adım: Yavrumuz gibi, üzerine titriyoruz!

Seçim sürecinde Çözüm Sürecine yçnelikl açıklamalarıyla tepki çeken Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ger adım adım attı. 7 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede "HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar" ifadelerini kullanan Akdoğan bu kez tam ters yönde ifadeleri sarfetti. Akdoğan “Çözüm Süreci bizim yavrumuz gibi, onu kurban edemeyiz üzerine titriyoruz” dedi. Koalisyon görüşmelerine de değinen Akdoğan “Koalisyon kurulursa partilerin tek tek ne dediğinden çok koalisyon protokolü belirleyici olacak” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Kanal 24 televizyonunda katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunduy. Üç parti ile ilk tur görüşmelerinin tamamlandığı ve genel itibarıyla hangi noktaya gelindiğinin sorulması üzerine Akdoğan, siyaset kurumu olarak bakıldığında iyi bir noktada bulunulduğunu söyledi.

Akdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Şu anda üç partiyi kıyasladığımızda CHP'nin takındığı tavır onun daha koalisyona yakın olduğunu gösteriyor ama bu görüşmeler başlamış değil. Ön görüşmeler, arkasından olursa müzakereye geçilmesi gibi muhteva tartışılmaya başladığında daha da somutlaşır.

'MHP sorumluluktan kaçar tavır içinde değil'

- MHP, 'ben muhalefette kalacağım, millet bana ana muhalefet görevi verdi' diyor. Ama CHP ile kurulamazsa ondan sonraki aşamalarda ne olmalı, orada sorumluluktan kaçan bir tavır içerisinde de görmedik MHP'yi. Ama öncelikle tabi CHP ile ön görüşmeler bayramdan sonra sanırım yapılır.

- Güven artırıcı ön görüşmeler, istikşafi görüşmeler CHP ile yapılacak. Ama diğerleriyle de temas noktaları var, irtibat devam ediyor, görüşmeler olabilir.

'Çözüm sürecinde koalisyon protokolü belirleyici olacak'

- (Çözüm Süreci) Koalisyon görüşmeleri başarıya ulaşırsa, koalisyon kurulursa, o zaman partilerin tek tek ne dediğinden ziyade hükümet protokolü, koalisyon protokolü belirleyici olacak"

- Devlet yatırım yapacak, hizmet götürecek, havaalanı, baraj yapacak, bu 'terör örgütüne misilleme hakkı doğuran bir askeri saldırı' gibi algılanacak. Şimdi burada makul buharlaşıyor, akıl tutulması gibi bir şey bu. Ondan sonra demokrasiden falan bahsediyoruz, farklı imajlar Batı'da çizmeye çalışıyoruz, bu olabilecek bir şey değildir. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa, devlet bununla ilgili tedbirleri alacaktır.

'Anamuhalefette kalmak için siyaset yapılır mı?'

- (MHP'nin seçim sonrasındaki tavrı) Muhalefette kalmak, anamuhalefet olmak için siyaset yapılır mı? Siyasetin amacı neticede hükümet ortağı olmaktır. Tek başına iktidar olmuyorsan, zaten hükümet ortağı olacaksın demektir.

- Orta yolda, makulde buluşmak lazım ama olmazsa da o zaman tabii erken seçim formülü kalıyor. O zaman millet takdir ediyor. Bakar, kim ne kadar taşın altına elini koydu, sorumlu davrandı, bu işten kaçmadı, görevden kaçmadı, bunu değerlendirir ona göre millet karar verir.

'Sözün dinlenmezse süreçte rol oynayamazsın'

- "Sen siyasi partiysen ve bir şekilde dayandığın tabanla, o örgüt oradan adam devşiriyorsa, bir ilişki varsa, burada senin takınacağın tavır, rolünün anlam ve ehemmiyeti, bu küçümsenmemelidir. Kendileri de küçümsememelidir ve buradan bir neticeye varmak lazım. Öbür türlü süreçte rol oynama kabiliyetini kaybeder. Benim sözüm dinlenmiyor derse, o zaman süreçte rol oynayamazsın.

'Seçeneklerin hepsi masada'

- (Koalisyon görüşmeleri) Seçeneklerin hepsi masada, ama biz samimi şekilde netice almaya çalışıyoruz. Türkiye kaybetmesin diye doğru olan koalisyonsa koalisyon ve bir an önce hükümetin kurulması. Bu olamıyorsa o zaman partilerin şey yapmaması lazım, bir an önce seçime gidilecekse seçime gidilmeli. Türkiye'ye zaman kaybettirmemek lazım.

'Çözüm sürecini kurban etmeyiz'

- Çözüm Süreci bizim yavrumuz gibi, biz onu kurban edemeyiz, göz ardı edemeyiz, gözden çıkaramayız, üzerine titriyoruz.

- Senin çok oy alman Çözüm Süreci'ni başarıya ulaştırmıyor, benim varlığım, AK Parti olarak bu süreci bir yere götürecek. Sen, beni düşman ilan edersen, devirmeye çalışırsan o zaman kim yapacak? AK Parti varsa Çözüm Süreci var, AK Parti yoksa kim yapacak? CHP, MHP yapamıyor, HDP yapamıyor.

- Çözüm Süreci'nin ruhuna, muhtevasına ne kadar sadıksak, ne kadar arkasındaysak, güvenlik politikalarına da o kadar ihtiyaç olduğunun farkındayız, bunun gereği de yapılacaktır.