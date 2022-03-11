HDP Çocuk Komisyonu zırhlı araç çarpması sonucu ölenleri gündeme taşıdı: 14 yılda 25’i çocuk 56 kişi hayatını kaybetti, 144 kişi de yaralandı

Halkların Demokratik Partisi Çocuk Komisyonu Eş Sözcüsü Hüseyin Kaçmaz, zırhlı araçların neden olduğu ölüm ve yaralanma vakalarının basına “kaza” diye aktarıldığını belirtirken, ölümlerin istinasız olarak Kürt coğrafyasında meydana geldiğine vurgu yaptı. Kaçmaz, “Bu ölüm makineleri felakete sebebiyet veriyor. Söz konusu nedenle meydana gelen ölümler ve yaralanmalar artarak devam ediyor. 2008 yılından bu yana toplamda 94 vaka yaşandı. 25’i çocuk 56 kişi hayatını kaybetmiş, 144 kişi de yaralanmıştır” diye aktardı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Çocuk Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Türkmen ve Hüseyin Kaçmaz, KESK, Eğitim Sen ve İHD temsilcileriyle birlikte, zırhlı araçla katledilen Efe Tektekin'in babasının asli kusurlu bulunmasına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre sıklıkla yaşanan bu ölümlerin, Türkiye’deki savaş politikalarının ve Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün bir sonucu olduğunu ifade eden Kaçmaz, “2019 yılında 5 yaşındaki Efe Tektekin zırhlı araç çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Diğer tüm dosyalarda olduğu gibi söz konusu kazadan 3 yıl sonra yeni bir keşif yapılarak rapor hazırlandı ve raporda Tektekin’in babası kusurlu bulunmuştu. Avukatlık yaptığım dönemde iki kardeşin, yataklarında uyuduğu sırada zırhlı aracın evin duvarını yıkması sonucu ölmesi sonrası da aynı yöntem uygulanmıştı. Kamuoyu olay soğuduktan sonra yeni bir rapor aldırılarak aracı kullanan polise sadece para cezası uygulanmıştı. Bu durumlar bize iktidarın tüm bu olaylarda cezasızlık politikasının uyguladığını ve söz konusu failleri cezasızlık zırhıyla koruduğunu gösteriyor” dedi.

“Bu ülkenin neresinde insanlar zırhlı araçlarla bu kadar sık katlediliyor?"

Efe Tektekin’in dedesinin de zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatan Kaçmaz, “Bu ülkenin neresinde insanlar zırhlı araçlarla bu kadar sık katlediliyor” diye sordu.



Çocukların sadece zırhlı araçların çarpmasıyla yaşamlarını kaybetmediğini belirten Kaçmaz, savaş politikalarında ısrarın, çocukların öldürülmesine ve psikolojik, fiziksel şiddete maruz kalmasına sebep olduğunun altını çizdi. Kaçmaz, “Ceylan Önkol’un gözleri hepimizin üzerinde. Bu dosyada hiç kimse yargılanmadı ve 2014’te açılan dosya rafa kaldırıldı. Muhalefet bu duruma karşı yeteri kadar ses çıkarmıyor. İktidar da hiçbir şekilde sorumluluk almış değil. Çözüm, Kürt meselesinde ve demokraside ısrar olacaktır” diye konuştu.



Kaçmaz, devamında şunları söyledi:

"İktidarı şehir içindeki zırhlı araçları yasaklamaya davet ediyoruz"

“Bu ölüm makineleri bisiklet sürer gibi sürülüyor. Bu kadar ölüm yaşanmasına rağmen tek bir geri adım dahi atılmış değil. HDP olarak defaatle bu konudaki taleplerimizi sıraladık. Bu yaşananların önlenmesi için bir kez daha iktidarı şehir içindeki zırhlı araçları yasaklamaya davet ediyoruz”