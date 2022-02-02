HDP Çocuk Komisyonu: Çocuk istismarını idrak edemeyen siyasi iradenin çocuğun üstün yararını gözetmesini beklemek hayal olur

HDP Çocuk Komisyonu adına konuşan Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, “Bir çocuğu miting meydanında öğretili laflar ile konuşturup, bir taraftan da gülerek dinleyen siyasi kişiliklerin yaklaşımları ile deneyimledik hepimiz. Bu yöntemin çocuk istismarı olduğunu dahi idrak edemeyen bir siyasi iradenin, çocuğun üstün yararını gözetmesini beklemek de hayal olur” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da gerçekleştirdiği konuşmasının ardından sahneye alınan 10 yaşındaki çocuğun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret etmesi ve Erdoğan dahil sahnedeki kişilerin bu durum karşısında gülümsemesi tepkilere yol açmıştı.

HDP Çocuk Komisyonu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Çocuk Komisyonu adına Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz konuştu. Kaçmaz, şunları söyledi:

“Çocuk istismarı olduğunu dahi idrak edemeyen siyasi irade”

Türkiye’de iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanda yaşanan krizlerin olumsuz olarak en çok etkiledikleri arasında çocuklar bulunuyor. Çocukları toplumsal özneler olarak görmeyen bir akıl, kuşkusuz onların maruz kaldıkları mağduriyetleri de göz ardı etmektedir. Bunun en yakın örneğini, bir çocuğu miting meydanında öğretili laflar ile konuşturup, bir taraftan da gülerek dinleyen siyasi kişiliklerin yaklaşımları ile deneyimledik hepimiz. Bu yöntemin çocuk istismarı olduğunu dahi idrak edemeyen bir siyasi iradenin, çocuğun üstün yararını gözetmesini beklemek hayal olur. Mevcut iktidardan ne ezilen halklar yararına ne de çocuklar yararına politikalar üretmesini ve yaşama geçirmesini bekliyoruz.

“Siyasi iktidarın mesajları çocukların tüm haklarının tehdit altında olduğuna delalet”

Bu konu, hiçbir iktidarın makro ya da mikro siyasetlerine malzeme olamayacak denli mühim, hiçbir keyfiyete kurban edilemeyecek denli kıymetlidir. AKP-MHP iktidarının çocukların sorunlarını görünmez kılmak adına attığı adımlar, çocuklar için koruyucu tedbirleri almaktan ve sorumluluklarını yerine getirmekten oldukça uzak bir yerde durduğunun göstergesidir. Çocuklara yönelik istismar vakalarının giderek artması, çocukların sağlıklı gelişimi açısından son derece önemli bir uygulama olan karma eğitim uygulamalarına son verilmeye çalışılması, küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasal düzenlemeler gibi pek çok adım, Türkiye’de çocuk haklarının bizzat iktidar tarafından yok sayıldığının, daha doğru bir ifade ile yok edildiğinin ifadesidir. Hatta, istismar vakalarında çocuğun rızasının ceza indirme gerekçesi olduğu savıyla konuşmalar yapan bir eski bakanın, şimdilerde yeniden bakan olarak görevlendirilmiş olması; bu meseleye dair hassasiyet duyan tüm kesimlerin, istismarı meşru gören hafızanın yeniden ve yeniden canlanmasına sebep olmuştur. Özcesi iktidarın mevcut pratikleri ve ötesinde meseleye yaklaşımlarına yönelik topluma verdiği mesajlar, çocukların tüm haklarının tehdit altında olduğuna delalettir.

“Sebebi, tedbir politikalarının hayata geçirilmemesidir”

Neden çocuklara yönelik cinsel istismar başta olmak üzere çocuk istismarı gittikçe artmaktadır? Bunun temel sebebi bu istismara yönelik bütünlüklü tedbir ve politikaların hayata geçirilmemesidir. Koruyucu önlemlerdeki yetersizlik ile cezasızlık politikası vakaları arttıran başlıca sebeplerdir. Yine özellikle iktidarın çocuk istismarı konusunda etkin bir politika geliştirmesi bir yana bu şiddeti meşrulaştıran dil ve söylemlere bu şiddetin artmasına sürekli bir biçimde neden olmaktadır."

PKK’nın çocukların eline silah vermesi, çocuk istismarına giriyor mu” sorusuna Kaçmaz, “HDP, parti olarak da Çocuk Komisyonu olarak da tüm istismarların karşısında net şekilde duruyoruz. Ancak dediğimiz gibi hiçbir çekinceye, çelişkiye yer vermeyecek şekilde HDP istismarın karşısında durdu durmaya da devam edecek. Ama dediğimiz gibi iktidarın istismarları önlemekle yükümlülüğü vardır. İstismarları, bu suçları önleyecek olan muhalefet değildir, iktidardır. Bir istismar varsa bunun sorumlusu da iktidardır” yanıtı verdi.