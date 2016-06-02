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HDP, Cizre'deki yıkımı anlatan albümü Türkiye ve Avrupa'daki sivil toplum örgütlerine gönderdi

Bin 500 adet basılan albüm, ilçede yaşanılanları tüm kesimlere aktarmak açısından uluslararası kuruluşların da bulunduğu yüzlerce kuruma gönderildi

02 Haziran 2016 16:39

HDP, Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan çatışmaların doğurduğu ağır tahribatı fotoğraf ve videolarla albüm haline getirdi. Albüm Türkiye’de ve yurt dışında birçok siyasi parti ile kurumlara gönderildi.

HDP tarafından oluşturulan albümde, Cizre'deki çatışmanın izleri ve ilçenin getirildiği harabe duruma ilişkin yüzlerce fotoğraf yer alıyor. Fotoğraf albümünün yanı sıra o dönem insan hakları örgütleri tarafından yaşanılanlara ilişkin hazırlanan raporlar da yer alıyor.

Aynı şekilde yasak sonrası yaşanılanları konu alan "Cizre Anlatıyor" adlı kısa film, albüme bir DVD olarak eklendi. Bin 500 adet basılan albüm, ilçede yaşanılanları tüm kesimlere aktarmak açısından uluslararası kuruluşların da bulunduğu yüzlerce kuruma gönderildi. Yurt dışına dağıtılan 750 adet albümün bir kısmı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na gönderilirken, bir kısmı da insan hakları kuruluşları, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine gönderilecek.

Albümün 750 adedi de Türkiye'de aralarında TMMOB, KESK ve DİSK gibi sendikaların bütün şubelerine; Halkevleri, ÖDP, ESP, EMEP, SYKP, HAKPAR, KP, HTKP, Yeşiller ve Sol Gelecek, Birleşik Haziran Hareketi, ÖSP, Azadi Hareketi, KADEP gibi siyasi kurum ve partilere; PSAKD, Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri gibi kurumları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa gönderildi.

 

 

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