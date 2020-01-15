HDP Cizre İlçe Eş Başkanı Güler Tunç’a 10 ay hapis cezası verildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cizre İlçe Eş Başkanı Güler Tunç hakkında, 15 Ağustos 2019 tarihinde whatsap uygulaması üzerinden yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın duruşması görüldü. Mahkeme Eş Başkan Güler Tunç'a "örgüt propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Şırnak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Tunç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma yapan Tunç, hakkındaki iddiayı ret ederek, beraat talep etti. Tunç'un avukatı da müvekkili hakkında beraat talep etti.

Mahkeme, Tunç'a aynı gerekçeyle 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.