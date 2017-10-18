HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün tutuklandı

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, HDP İl Başkanı Yüksel Akgün\'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi, bölücü terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen günlerde Bursa ve Siirt\'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün\'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerden 6\'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.