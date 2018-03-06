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HDP Bursa İl Başkanı Akgün'e tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen Ekim ayında, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün, bugün yapılan ilk duruşmada tahliye edildi

06 Mart 2018 19:33

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen Ekim ayında, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün, bugün yapılan ilk duruşmada tahliye edildi.
Bursa 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hakkında \'Terör örgütü üyeliği\' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün\'ün yargılanmasına başlandı. Bugün yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanık Yüksel Akgün ile avukatları katıldı. Duruşmayı Akgün\'ün yakınlarıyla HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de izledi.
İfadesinde, hakkındaki PKK terör örgütü üyeliği iddialarını kabul etmeyen Akgün, bir siyasi partinin il başkanı olduğunu, iddianamede geçen bazı eylemlere de bu nedenle katıldığını, bunların ise örgüt lehine eylemler olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının yaptığı savunmaların ardından tutuklamanın bir tedbir oluşu ve delillerin toplanmış olduğu gerekçesiyle HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün\'ün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.​ Olay tarihinde 5 sanıkla birlikte tutuklanan Yüksel Akgün\'ün dosyasının, diğerlerinden ayrı tutulduğu, bu nedenle tek başına yargılandığı öğrenildi.

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