HDP, Burhan Kuzu’nun hesabına erişimin engellenmesini istedi

HDP, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu’nun Twitter hesabının engellenmesi için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avukat Nuray Özdoğan’ın yaptığı başvuruda, Kuzu’nun kendisine ait Twitter hesabında çeşitli tarihlerde yayınladığı mesajlarda, HDP ve Parti Eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef haline getirdiği ve kamu barışını bozduğu öne sürülerek, “Şahıs, devletin en yüksek temsilini gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığının başdanışmanlığı makamında olup kamu gücünü ve görevini kötüye kullanmak sureti ile müvekkil partiyi, parti üyelerine, parti yetkililerine, parti genel başkanına karşı tweet gönderme aracılığı ile suç işlemektedir. Şahıs, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratan beyanları ile kamu barışını bozmakta, partiyi ve parti üyelerini hedef haline getirmektedir. Bu nedenlerle öncelikli olarak acilen söz konusu tweet adresi hakkında tedbiren erişiminin engellenmesi gerekmektedir” denildi.

HDP, 8 Eylül gecesi parti genel merkezine yönelik yaşanılan kundaklama olayı nedeniyle de İçişleri Bakanı Selami Altınok, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar’ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında da cezai işlem yapılmasını istedi. Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi de sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini iddia ettiği 150 hesabın kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kuzu için suç duyurusu

HDP, Kuzu hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, Kuzu’nun yaptığı açıklamalar ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, siyasi hakların kullanılmasını engelleme, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret suçları işlediği iddia edilerek, “Şüphelinin sonuçları sadece müştekilere zarar verici değil tüm ülke barışına zarar verici, suç içeren beyanları hakkında gerekli takibatın yapılması şüphelinin cezalandırılması gerekmektedir” değerlendirilmesi yapıldı.

150 hesaba suç duyurusu

Özgürlükçü Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, sosyal medya üzerinden ırkçı söylem ve açıklamalarda bulunduklarını tespit ettikleri 150 hesap hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, “Şüphelilerin içinde bulunulan şiddet ortamında, beyanlarının kin ve düşmanlığı körükleyici, bir siyasi partiyi, siyasi faaliyetleri nedeni ile hedef haline getirici, şiddete yöneltici, suç işlemeye tahrik edici, kin ve düşmanlık yaratıcı, hakaret ve tehdit içeriğine sahip olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Şüpheliren, ağır tehdit ve kimi zaman suç itiraflarını yer aldığı paylaşımları açık suç içeriği taşımakta olup yargılanmayı gerekmektedir” değerlendirilmesi yapıldı.

Kuzu'nun tepki çeken son paylaşımı

Burhan Kuzu'nun tepki çeken son paylaşımlarından biri Dağlıca saldırısından sonra attığı ''Gebertilen teröristlerin muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Görülecektir ki, önemli bir bölümü sünnetsiz'' tweeti olmuştu.