HDP: Bize ulaşan veriler, 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nu kaldırarak Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne ilişkin referandumda oyların yüzde 97,5'i sayıldı. Yüzde 51,36 'evet' çıkarken, yüzde 48,64 'hayır' çıktı.

Konuya ilişkin HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada oylarda 3-4 puanlık maniplasyon olduğu iddia edildi.

Oyların 3'te 2'sine itiraz edileceğinin belirtildiği açıklamada "Sonuç evet de çıksa hayır da, sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz. Bize ulaşan veriler, 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor" denildi.