HDP: Biz Suriye halklarının yanında tarafız

HDP Dış Politikadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, ABD'nin İngiltere ve Fransa desteğinde Suriye'ye yönelik hava harekâtına ilişkin olarak, “Kimyasal silaha karşı Tomahawk fırlatmakla ne barış ne de adil bir çözüm gelir. Biz Suriye halklarının yanında tarafız” dedi.

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise “Suriye sorununu kapsamlı çözmeye odaklanma yerine, bombalamaya alkış tutmak kime hizmet ediyor? Yazık!” açıklamasında bulundu.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, HDP Dış Politikadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Suriye savaşının küresel, bölgesel güçlerin güç savaşına dönüştüğünü belirterek, “Bir tarafta kimyasal silah kullanıldığına dair argümanlar diğer tarafta kimyasallara karşı Tomahawklar. Tam ironi. Her hamle Suriye’deki savaşı daha da derinleştiriyor. Her hamle Suriye halklarına bir yeni fatura olarak dönüyor” değerledirmesinde bulundu.

“Biz Suriye halklarının yanında tarafız” diyen Özsoy şöyle devam etti: “Uluslararası güçler gerçekten Suriye’de adil bir sistem, kurmak istiyorlarsa hem yerel hem küresel ölçekteki barış çabalarına destek vermeli ve bir şekilde Suriye halkları arasında adil bir çözüm ve barışa doğru diyalog kanallarının açılması için katkı sunmalı. Ama gördüğümüz o ki savaş şiddetlenecek. ‘Askeri yöntemlerle hiçbir sorun çözülmez’ dediler. Açıklama doğru ama hem Türkiye hem de Suriye’de askeri yöntem dışında tek bir çözüm üretemeyen Türkiye’nin çıkıp bunu söylemesi ironi. Bu söylem tam anlamıyla bir ikiyüzlülük ve riyakarlık. Suriye’deki savaşın bu duruma gelmesinde AKP hükümetinin ciddi payı söz konusudur. Biz Suriye halklarının yanındayız. Küresel ve bölgesel güçlerin savaş alanına dönüşmüş Suriye’de halklar yeterince çektiler. Yapılması gereken barış, diyalog çabalarına destek vermektir. Kimyasal silaha karşı Tomahawk fırlatmakla ne barış gelir ne de adil bir çözüm gelir.”

Öztürk Yılmaz da Suriye operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla değerlendirdi. Yılmaz saldırıyla ilgili şunları ifade etti: “Suriye hava saldırısı, bu ülkedeki sorunun çözümüne bir katkı sağlamayacak, sadece PYD’ye destek veren ABD’nin bölgedeki varlığını biraz daha arttıracaktır. Suriye operasyonu sonrası AKP’den gelen tuhaf heyecanlı destek açıklamaları, vaktiyle Irak’a, şimdi ise Suriye’deki askeri müdahaleye alkış tutanların bölgeye barış, istikrar ve düzen getiremeyeceğini bir kere daha ortaya koydu. Suriye sorununu kapsamlı çözmeye odaklanma yerine, bombalamaya alkış tutmak kime hizmet ediyor? Yazık!”