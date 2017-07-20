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HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat serbest bırakıldı

Irgat “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor

20 Temmuz 2017 21:02

HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Tatvan’da gözaltına alındı. Bitlis’e götürülen Irgat, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Irgat’ın gözaltına alınması sırasında hakkında ‘yakalama kararı’ olduğu belirtilerek, İzmir’de hakkında açılan dava dolayısıyla ifadesinin alınacağı söylendi.

Dava, Irgat hakkında 2015 yılında Abdullah Öcalan için yapılmak istenen mitingin İzmir Valiliği’nce yasaklanmasını protesto eyleminde kullandığı cümleler nedeniyle açılmıştı.

Irgat hakkında, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasından 2 yıla kadar hapis cezası istemi ile İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı verilmişti. 

Bitlis Adliyesi’nde ifadesinin alınan Irgat, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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