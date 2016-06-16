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HDP binasını kurşunlayan polis görevden alındı

Polis memurunun, psikolojik rahatsızlık sonucu geçirdiği bunalımdan ötürü binayı kurşunladığı ileri sürüldü

16 Haziran 2016 19:11

İzmir’in Menemen İlçesi Asarlık HDP temsilciliğine ateş eden polis memuru M.P., karakola gidip teslim oldu. Emniyet Müdürlüğü, polis memurunun söz konusu eylemi aşırı borç yükü altında olmasından kaynaklanan psikolojik rahatsızlık ve bunalım sonucunda işlediğini, bu durumun alınan ilk doktor raporundan da anlaşıldığını bildirdi. 

Menemen Asarlık Gölcük Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 114 numarada bulunan HDP temsilciliğine silahla ateş edildi. Olayın ardından Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.P., karakola gidip meslektaşlarına teslim oldu.

Polisin olay yerindeki incelemesinde HDP temsilciğine 8 el ateş edildiği belirlendi.

Polis memuru hakkında adli işlemler sürdüğü sırada Emniyet Müdürlüğü'nden de olayla ilgili açıklama geldi. Emniyet Müdürlüğü, dlayı gerçekleştiren polis memurunun hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirildiğini açıkladı. 

 

HDP: Olayın takipçisiyiz

 

HDP İzmir İl Başkanı Muhafiz Güleryüz, kurşunlanan bina önünde yaptığı açıklamada, "Bu olayın spontane geliştiğini düşünmüyoruz. Asarlık gibi hassasiyetleri yüksek bir ilçe teşkilatımızın temsilciliği bir polis memuru tarafından kurşunlandı. İzmir Emniyet Müdürü bize yapan kişiyi ’psikolojisi bozuk ve spontane gelişen olay olarak’ açıklamıştır.

Biz soruyoruz polisin psikolojisi bozuksa neden görevdedir? Hedef neden HDP ilçe teşkilatlarıdır? Neden başka bir yer taranmıyor? Biz bu filmi dana önce gördük. Birileri bu ülkeyi germeye çalışıyor. Buradan ekmek çıkmayacak, biz gerginlik politikasına alet olmayacağız, direneceğiz. HDP dün olduğu gibi bugün de kurumlarının kazanımlarını savunmaya devam edecek. Bu işin peşini bırakmayacağız. İlçe teşkilatı dolu olsa ne olacaktı?" diye konuştu.

 

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