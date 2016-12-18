HDP binasına vinçle Türk bayrağı astılar

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırılarına tepki için toplanan yaklaşık bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından bir grup, bir binanın 3'üncü katında bulunan HDP ofsine vinçle dev bir Türk bayrağı astı.

Doğan haber Ajası'ndan (DHA) Atilla Atmaca'nın haberine göre Konya'nın Ereğli İlçesi'nde terör saldırılarına tepki için toplanan yaklaşık bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, AKP'li Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Emniyet Müdürü Hakan Uzun, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Şehit ve Gaziler Derneği üyelerinin de eşlik ettiği yürüyüş, Gar önünden başlayıp, Meydanbaşı Mezarlığı'nda yapılan duanın ardından sona erdi.



Yürüyüşten kısa bir süre sonra da bir grup, bir binanın 3'üncü katında bulunan HDP binasına vinçle dev bir Türk bayrağı astı. Türk bayrağı ile birlikte HDP'nin tabelası da kapatıldı.