HDP binasına saldırıda bir polis memuru şehit oldu

HDP Ümraniye ilçe binasına saldıran gruba müdahale etmek isteyen polis Numan Şerif Tatlı, binanın çatısından düşerek şehit oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ümraniye’de şehit düşen polis memuruna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“18.12.2016 günü saat 14.05 sıralarında Ümraniye HDP İlçe Başkanlığının bulunduğu binanın terasına çıkarak terör olaylarını protesto etmekte olan iki şahsı indirmek amacıyla binanın terasına çıkan polis memuru Numan Şeref Datlı’nın basmış olduğu tentenin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan düşerek şehit olmuştur."

HDP: Başsağlığı diliyoruz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Twitter hesabından "Ümraniye'de saldırganları engellemeye çalışırken binadan düşen polisin ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Kayseri’de askerleri hedef alan terör saldırılarından sonra HDP’nin Kayseri'deki binası başta olmak üzere birçok il ve ilçe binasına saldırı düzenlenmişti. Bir grup, Ümraniye ilçe binasını basmak istedi. HDP ilçe binası önünde önlem alan polis ekipleri öfkeli kalabalığı ikna etmeye çalıştı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli polis memuru Numan Şerif Datlı, kalabalığı ikna etmek için binanın çatı kısmına çıktı. Kalabalığa seslenmeye çalışan Datlı, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan Datlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.