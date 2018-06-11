HDP binasına saldırı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) binasının camları, kırıldı. Binanın içindeki flama ve eşyalara da zarar veren A.T.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki HDP binasının camları, bu sabah taş atılarak kırıldı. Ofiste bulunan flama ve eşyalara zarar verildi. Polis, parti yetkililerini arayarak bilgi verdi. Partililer, hizmet binası önünde toplandı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın zanlısı olarak psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.T.D.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.