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HDP binasına ateş eden saldırgana 5 yıl hapis

HDP Çekmeköy ilçe binasına 9 Eylül 2015’te silahla ateş eden Engin Atıcı’ya, 5 yıl 6 ay hapis cezası ve bin TL para cezası verildi

20 Şubat 2017 23:23

İstanbul Çekmeköy’de HDP ilçe binasına 9 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen saldırıda yer alan bir kişi hakkında açılan davada karar verildi.

Anadolu Adliyesi 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Engin Atıcı hazır bulundu. Atıcı, “Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek, siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımda olan bina, tesis veya meslek eşyaya zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23. Madde’de belirtilen aletlerle katılma” gerekçeleriyle yargılandığı davada 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 

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