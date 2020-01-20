HDP il binası önünde ateş açan saldırgan tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü önünde havaya ateş açan Mehmet Salih Hisar adlı saldırgan çıkarıldığı mahkemece "Ruhsatsız silah kullanma" ve "Çevreyi rahatsız etme" gerekçeleriyle tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP il binası önünde 7 el ateş açtıktan sonra aynı sokakta bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan ve HDP'nin şikayetçi olduğu Hisar, 4 gün boyunca gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Hisar, Kayseri'den geldiğini iddia edip, "İki gün boyunca keşif yaptıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini" belirtti.

Hisar, dün çıkarıldığı mahkemede "Ruhsatsız silah kullanmak" ve "Çevreyi rahatsız etmek" gerekçeleriyle tutuklandı.

Ne olmuştu?

HDP'nin İstanbul Beyoğlu'daki il binasının önünde 15 Ocak günü silahlı olan Hisar, birçok kez ateş ettikten sonra HDP il binasıyla aynı sokakta bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim olmuştu.

Partilerine dönük daha önce buna benzer provokasyonların yaşandığını söyleyen HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, bunlar sonucunda yaşamını yitirenlerin de olduğunu belirtmişti. 'Bu provokasyonların bireysel olmadığını, bir devlet politikası olduğunu' dile getiren Avcı, şunları söylemişti:

"Bu saldırının da iktidarın muhalefeti bastırmak için belirli çevreler tarafından hazırlanan bir plan olduğunu biliyoruz. Bu saldırı bizleri yıldırmak, partimiz üyeleri ve çalışanları üzerinde bir korku yaratmak ve onları caydırmak için yapılmıştır. Öteden beri uygulanan bir politika sonuç vermeyecektir. Bunlar faydasız, nafile ve ülkenin sürekli gerilmesine, şiddet ortamından kurtulmamasına dönük çok kirli bir savaş politikasıdır.

Bu saldırı aynı zamanda son dönemlerde iktidarın ve yetkililerin partimizi sürekli hedef haline getirmesinden kaynaklanan bir saldırıdır. Siyasi iktidarın partimizi hedef haline getirmesi aslında bizim çok doğru yolda olduğumuzu, doğru sözler söylediğimizi, doğru politikalar ürettiğimizin de bir kanıtıdır. Çünkü meyve veren ağaç taşlanıyor.

Saldırıyla bizi durdurmaya çalışıyorlar ama bizler bütün çalışmalarımıza ara vermeden sürdüreceğiz. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu tip saldırıların bizi çalışmalarımızdan caydıracak ne gücü var ne de bizim buna niyetimiz var."