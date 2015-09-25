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HDP, Beytüşşebap'a heyet gönderiyor

Beytüşşebap'ta PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuş, HDP milletvekili Ferhat Encü de 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı

25 Eylül 2015 22:55

HDP, bugün 2 askerin şehit olduğu ve havan topunun süşmesi sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine heyet göndereceğini açıkladı.

HDP Basın Birimi'nden yapılan açıklama şöyle 'Yaşananları yerinde incelemek, belirlemek ve halkla dayanışmak amacıyla, Batman Milletvekilimiz Saadet Becerekli, Diyarbakır Milletvekilimiz Altan Tan, Diyarbakır Milletvekilimiz İmam Taşçıer ve Hakkari Milletvekilimiz Nihat Akdoğan'ın yanı sıra MYK ve PM üyelerimiz ile DTK ve DBP yetkililerinin de aralarında olduğu bir heyet YARIN (26 Eylül Cumartesi) Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gidecektir.' 

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