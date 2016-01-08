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HDP Beyoğlu ilçe binasına polis baskını, İlçe Eş Başkanı Rukiye Demir ve 4 kişi gözaltına alındı

Polisin ilçe binasında arama yaptığı öğrenildi

08 Ocak 2016 11:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın erken saatlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Beyoğlu ilçe binasına girdi. Baskında İlçe Eş Başkanı Rukiye Demir ile 4 kişi gözaltına alındı.


DHA’dan Hayati Kılıç ve Ozan Ural’ın haberine göre; polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Ağaççileği Sokağı'ndaki ilçe binasına geldi. Çok sayıda çevik kuvvet  ve özel harekat timleri de destek verdi. Ekipler, ilçe binasının bulunduğu sokak başlarında TOMA ve "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlarla önlem aldı. Polis helikopteri de havadan destek verdi.

Ekiplerin binaya avukat nezaretinde çilingir tarafından kapının açılmasının ardından girdiği ve polisin ilçe binasında arama yaptığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri Şişli Okmeydanı'nda tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramanın, Beyoğlu ve Şişli'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyon kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Geçen yıl Şişli'de Rıdvan Gül adlı kişinin öldürülmesi olayında kullanılan silahın bu binada olduğunun iddia edildiği kaydedildi.

Öte yandan, parti binasında kullanılan elektriğin kaçak olduğunun da tespit edildiği öne sürüldü.

Başta HDP Beyoğlu İlçe Başkanlığı olmak üzere 10 adreste arama yapıldı. HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Rukiye Demir ile dört kişi gözaltına alındı. Polisin operasyonu saat 09.00 sıralarında sona erdi.

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