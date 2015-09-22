HDP Beşiktaş İlçe Binası'nda yangın

İstanbul'da HDP Beşiktaş İlçe Örgütü binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında partinin seçim malzemeleri yandı. HDP Beşiktaş İlçe Örgütü'ne ait resmi Twitter hesabından yangınla ilgili bir açıklama yapılarak, "binanın yakılmaya çalışıldığı" öne sürüldü.

Yangın, Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Çelebioğlu Sokak'taki Akbel İş Merkezi'nin 4. katında çıktı. HDP Beşiktaş İlçe Örgütü'nün bulunduğu katta saat 12.30 sıralarında dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye HDP ilçe binasının camlarını kırarak yangına müdahale etti.

İtfaiye erleri içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettikten sonra yangını kontrol altına aldı. Sokakta bulunan birçok kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonu ile kaydetti.

Yangını öğrenerek olay yerine gelen HDP İl Eş Başkanı Cesim Soylu “Dışarıdan ilk bakıldığında doğal bir yangın olmadığı anlaşılıyor. Yangının çıktığı yerde elektrik yok. Sadece bayraklarımızın, malzemelerimizin olduğu bölümdür. Yangın oradan yayılmış. Son dönemde İstanbul dahil olmak üzere bir çok binamız yakıldı, kundaklandı. Bilemiyoruz. Bunu da araştırıyoruz. Bir kundaklamadan şüpheleniyoruz. Ama henüz sonuç yok. Emniyet araştıracak. Bizde bakacağız" iddiasında bulundu.

HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Betül Katurman “Partide kimse yoktu. Öğleden sonra açacaktık partiyi. Yangın, malzemelerin olduğu kısımdan çıkmış. Lavabonun ve malzemelerin olduğu kısım kilitli değil. Seçim malzemelerimiz yandı" diye konuştu.

İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.