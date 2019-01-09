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HDP, bazı belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP Mardin'de Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı, Van'da Mustafa Avcı ve Bedia Özgökçe Ertan'ı belediye eş başkanlıklarına aday gösterdi.

09 Ocak 2019 17:29

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin yerel seçim için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.

HDP Mardin’de Ahmet Türk ve Figen Altındağ’ı, Van’da Mustafa Avcı ve Bedia Özgökçe Ertan’ı belediye eş başkanlıklarına aday gösterdi.

Oluç’un açıkladığı eş başkan adayları şöyle:

Van Büyükşehir: Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN- Mustafa AVCI

Van/İpekyolu: Azim YACAN – Şehzade KURT

Van/Edremit: Gülcan KAÇMAZ SAĞYİĞİT – Seyfettin İTAH

Van/Özalp: Dilan Öğrenci – Yakup ALMAÇ

Van/Çaldıran: Leyla ADSAK – Faruk DEMİR

Van/Başkale: Şengül POLAT -Erkan ACAR

Van/Gürpınar: Rojbin AKDAĞ- Kemal GÜLER

Van/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi ŞEKER

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet TÜRK -Figen ALTINDAĞ

Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat KUT

Kızıltepe: Nülifer Elik YILMAZ- Salih KUDAY

Derik: Mülkiye ESMEZ-Mehmet ŞERİF KIRAN

Kars : Ayhan BİLGEN – Hatice ORHANKAZİ

Muş: Sibel GENÇ – Sırrı SAKIK

Bulanık: Eylem Suruca / Adnan TOPÇU

Malazgirt: Gülay ÇELİK -Erdal ÇAKAR

Varto: Ülkü BAYTAŞ - Gıyasettin AYDEMİR

Batman: Songül KORKMAZ- Sabri ÖZDEMİR

Bitlis: Zekiye İLBASAN-Faruk İŞLER

Tatvan: Serap ÇAKMAK – Habip YEŞİLTEPE

Hakkari/Yüksekova: Remziye YAŞAR- İrfan SARI

Çukurca: Hevidar ERTUNÇ- Ebubekir KANAT

Şemdinili: Felem AKER – Sami BEŞER

Büyükçiftlik: Gülcan CEYLAN-Emin BULGAN

Ağrı/Doğubeyazıt: Yıldız ACAR – Cesim ÇAKÇI

Diyadin: Hazal ARAS- İhsan Yenigün

Malatya/Arguvan: Seda GÜLTÜTEN- İlhan YILDIZ,

Şırnak/Cizre: Mehmet ZİRİĞ / Berivan KUTLU

Silopi: Adalet FİDAN / Sülayman ŞAVLUK

İdil: Songül ERDEM / Niyazi ÇEVRİM

Fındık Beldesi: Ahmet İMRE / Sevim İMRE

Uludere: Selahattin ÜRÜN / Feride YAMAN

Diyarbakır/Sur: Filiz BULUTTEKİN -Cemal ÖZDEMİR

Bağlar: Zübeyda ZÜMRÜT- Zeyat CEYLAN

Yenişehir: Belgin DİKEN - İbrahim ÇİÇEK

Lice: Salime ZİNGİL – Tarık MERCAN

Silvan: Naşide TOPRAK - Abbas Hilmi AZİZOĞLU

Bismil: Gülşen ÖZER -  Orhan AYAZ

Eğil: Gülistan ENSARİOĞLU - Mustafa AKKUL

Bingöl/Karlıova: Evin ÖZEN - Özkan BİNGÖL

Erzincan/Çağlayan: Özlem DEMİR - Veli PINAR ÇAĞLAYAN

 

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