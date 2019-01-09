HDP, bazı belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin yerel seçim için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.
HDP Mardin’de Ahmet Türk ve Figen Altındağ’ı, Van’da Mustafa Avcı ve Bedia Özgökçe Ertan’ı belediye eş başkanlıklarına aday gösterdi.
Oluç’un açıkladığı eş başkan adayları şöyle:
Van Büyükşehir: Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN- Mustafa AVCI
Van/İpekyolu: Azim YACAN – Şehzade KURT
Van/Edremit: Gülcan KAÇMAZ SAĞYİĞİT – Seyfettin İTAH
Van/Özalp: Dilan Öğrenci – Yakup ALMAÇ
Van/Çaldıran: Leyla ADSAK – Faruk DEMİR
Van/Başkale: Şengül POLAT -Erkan ACAR
Van/Gürpınar: Rojbin AKDAĞ- Kemal GÜLER
Van/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi ŞEKER
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet TÜRK -Figen ALTINDAĞ
Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat KUT
Kızıltepe: Nülifer Elik YILMAZ- Salih KUDAY
Derik: Mülkiye ESMEZ-Mehmet ŞERİF KIRAN
Kars : Ayhan BİLGEN – Hatice ORHANKAZİ
Muş: Sibel GENÇ – Sırrı SAKIK
Bulanık: Eylem Suruca / Adnan TOPÇU
Malazgirt: Gülay ÇELİK -Erdal ÇAKAR
Varto: Ülkü BAYTAŞ - Gıyasettin AYDEMİR
Batman: Songül KORKMAZ- Sabri ÖZDEMİR
Bitlis: Zekiye İLBASAN-Faruk İŞLER
Tatvan: Serap ÇAKMAK – Habip YEŞİLTEPE
Hakkari/Yüksekova: Remziye YAŞAR- İrfan SARI
Çukurca: Hevidar ERTUNÇ- Ebubekir KANAT
Şemdinili: Felem AKER – Sami BEŞER
Büyükçiftlik: Gülcan CEYLAN-Emin BULGAN
Ağrı/Doğubeyazıt: Yıldız ACAR – Cesim ÇAKÇI
Diyadin: Hazal ARAS- İhsan Yenigün
Malatya/Arguvan: Seda GÜLTÜTEN- İlhan YILDIZ,
Şırnak/Cizre: Mehmet ZİRİĞ / Berivan KUTLU
Silopi: Adalet FİDAN / Sülayman ŞAVLUK
İdil: Songül ERDEM / Niyazi ÇEVRİM
Fındık Beldesi: Ahmet İMRE / Sevim İMRE
Uludere: Selahattin ÜRÜN / Feride YAMAN
Diyarbakır/Sur: Filiz BULUTTEKİN -Cemal ÖZDEMİR
Bağlar: Zübeyda ZÜMRÜT- Zeyat CEYLAN
Yenişehir: Belgin DİKEN - İbrahim ÇİÇEK
Lice: Salime ZİNGİL – Tarık MERCAN
Silvan: Naşide TOPRAK - Abbas Hilmi AZİZOĞLU
Bismil: Gülşen ÖZER - Orhan AYAZ
Eğil: Gülistan ENSARİOĞLU - Mustafa AKKUL
Bingöl/Karlıova: Evin ÖZEN - Özkan BİNGÖL
Erzincan/Çağlayan: Özlem DEMİR - Veli PINAR ÇAĞLAYAN