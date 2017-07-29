T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli serbest bırakıldı

HDP'li vekil hakkında daha önceden yakalama kararı çıkarılmıştı

29 Temmuz 2017 18:43

Batman Havaalanı'nda gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli, sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü adliyede mahkeme işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Adliyeden çıkan Becerikli’yi HDP milletvekilleri Mehmet Ali Aslan ve Kadri Yıldırım ile ailesi karşıladı.

Becerikli ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 10 Ekim Ankara Katliamıyla ilgili düzenlenen açıklamada yaptıkları konuşma nedeniyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında "örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle dava açılmıştı.

Becerikli ve Başaran'ın 19 Temmuz'da görülen davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. 

ETİKETLER

HDPBatmanmilletvekiligözaltınaalındıankarahavaalanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24