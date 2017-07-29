HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli serbest bırakıldı

Batman Havaalanı'nda gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli, sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü adliyede mahkeme işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Adliyeden çıkan Becerikli’yi HDP milletvekilleri Mehmet Ali Aslan ve Kadri Yıldırım ile ailesi karşıladı.

Becerikli ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 10 Ekim Ankara Katliamıyla ilgili düzenlenen açıklamada yaptıkları konuşma nedeniyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında "örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle dava açılmıştı.

Becerikli ve Başaran'ın 19 Temmuz'da görülen davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.