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HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında yakalama kararı

Karara tepki gösteren HDP'li Aslan, "Ne bulsalar hemen dava konusu yapıyorlar" dedi

08 Şubat 2017 16:16

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

DHA'nın haberine göre, Karara tepki gösteren HDP'li Aslan, açılan davalardan birinin yaptıkları yürüyüş ile ilgili olduğunu belirterek, "Belediye Başkanlarımız görevden alınırken olayı protesto etmek için yürüyüş yaptı. Sırf bu yürüyüşten dolayı hakkımda dava açılmış. Bir milletvekili kendi kentinde yürümeyecekse ne yapsın. Ben milletvekili olmadan önce sabıkam ve hakkımda açılan tek bir dava yoktu. Şimdi ne bulsalar hemen dava konusu yapıyorlar. Bu ülkede milletvekili, öğrenci, öğretim üyesi yürümeyecekse, konuşmayacaksa ne yapacak" dedi.

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