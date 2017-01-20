HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde Ankara'da kaldığı Eğitim Sen Misafirhanesi'nde gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Başaran için yakalama kararı çıkartıldığı bildirilmişti.

Bugüne kadar eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 12 HDP'li milletvekili tutuklanmıştı. Tutuklanan vekiller arasında yer alan HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti. Şu anda tutuklu bulunan HDP'li milletvekili sayısı 11.