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HDP Bakırköy ilçe binasına saldırı

10 Ağustos 2020 10:34

HDP İstanbul İl Örgütü, Bakırköy İlçe binalarının saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, bugün Bakırköy İlçe binası önünde bir basın açıklaması yapılacak.

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