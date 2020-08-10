HDP Bakırköy ilçe binasına saldırı

HDP Bakırköy ilçe binası sabaha karşı saldırıya uğradı. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. HDP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün gece 04.00 civarında Bakırköy İlçe binamiz faşist kişi veya kişilerce saldırıya uğramıştır. Özellikle son süreçte partimize dönük hedef gösterme ve saldırıya teşvik etme eğilimleri arttığı gibi, neticesinde partimiz saldırıya uğramakta, yönetici ve üyeleri yıpratılmaktadır. Bu şuursuzca saldırılar karşısında ilgili devlet mercileri ve demokrasi güçlerini sorumluluk almaya davet ediyoruz. Demokrasinin temini ve toplumsal barışın teminatı olan partimize dönük bu ve benzeri saldırıları hiçbir zaman kabul edip boyun eğmediğimiz gibi; bundan sonrada bizi yıldıramayacaklarını bilmelidirler.

Saldırı münasebetiyle bugün saat 14.00'te Bakırköy İlçe binası önünde bir basın açıklaması yapılacaktır."