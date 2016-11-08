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HDP: Ankara Valiliği suç işliyor; hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaklar

"OHAL'e sığınarak bu suçu işleyenler bilsinler ki..."

08 Kasım 2016 22:47

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Saruhan Oluç, 4 Kasım’da partilerine yönelik gece yarısı operasyonundan sonra genel merkezlerine giremediklerini belirterek “Ankara Valiliği hukuksuz bir abluka uygulamaktadır. OHAL'e sığınarak bu suçu işleyenler bilsinler ki, gün geldiğinde hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaklardır” dedi.

HDP’nin “Ankara Valiliği açıkça suç işliyor” başlığıyla yayımladığı açıklama şöyle:

4 Kasım gece yarısı Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimize yönelik başlatılan operasyondan bu yana Genel Merkezimiz abluka altındadır.

O günden bu yana, dayanışma amacıyla Genel Merkezimize gelmek isteyen siyasi parti, sivil toplum örgütü ve yabancı misyon temsilcileri engellenmektedir.

Ayrıca Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz, parti üyelerimiz ve çalışanlarımız bütünüyle keyfi olarak engellenmektedir.

Aynı şekilde basın emekçilerinin de Genel Merkezimize gelmeleri, hatta Genel Merkezimizin bulunduğu sokağa girmeleri yasa dışı bir şekilde engellenmektedir.

Tüm bu gerçeklere rağmen hükümet temsilcileri partimizin tüzel kişiliğine bir yönelim olmadığını belirtmektedirler. Bu açık bir yalandır. Gerçekler kamuoyundan gizlenmektedir. Bu açıklamanın yapıldığı dakikalarda bile Genel Merkezimiz polis tarafından keyfi ve yasa dışı olarak abluka altında tutulmaktadır.

Bu abluka bir suçtur. Bir siyasi partinin faaliyetlerinin açıkça engellenmesi suçudur. Elimizde bize tebliğ edilmiş yazılı bir karar veya gerekçe yoktur. Ankara Valiliği hukuksuz bir abluka uygulamaktadır. OHAL'e sığınarak bu suçu işleyenler bilsinler ki, gün geldiğinde hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaklardır.

Bu yasa dışı abluka hakkında uluslararası mahkemeler dahil olmak üzere her türlü hukuk yoluna başvuracağız. Bu tutumu kabullenmeyeceğiz.

Buradayız işte!

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